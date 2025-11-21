Fondi per i progetti "Metro plus", in aula le variazioni di bilancio: anche l'atto sulla "Solito"

Si torna in aula la prossima settimana

Gela. In questa fase, a Palazzo di Città, le variazioni di bilancio sono essenziali anche a garanzia dei fondi già stanziati per i programmi di finanziamento. Così, la prossima settimana, su convocazione del presidente Paola Giudice, l'assise civica si riunisce per affrontare le variazioni di bilancio legate ai progetti del programma "Metro plus". A livello ministeriale, c'è già stato il via libera ai finanziamenti e le somme vanno confermate con il sì del civico consesso. Si tratta di progetti di riqualificazione, anche con finalità sociali. In aula, torna inoltre la variazione per gli stanziamenti necessari ai lavori di ripristino della scuola "Solito", ritirata di recente, a seguito di un provvedimento regionale che ha rivisto i costi. Provvedimento, quest'ultimo, che è stato oggetto di un acceso botta e risposta tra maggioranza e opposizione.