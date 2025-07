Fondazione Teatro Massimo di Palermo, settimana dedicata ai giovani talenti

Sarà una settimana dedicata ai giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con un'ampia varietà di concerti

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà una settimana dedicata ai giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con un’ampia varietà di concerti che spazieranno dai recital solistici, ai piccoli ensemble strumentali, fino alle grandi formazioni orchestrali e corali. Tutti gli appuntamenti sono in programma dal 22 al 25 luglio presso la Sala grande e nella storica Sala degli Stemmi del Teatro.

Questo intenso calendario conferma e prosegue l’impegno della Fondazione volto a valorizzare le nuove generazioni e a promuovere un percorso di formazione e crescita artistica, educativa e sociale attraverso la musica d’insieme. Un’attività capace di coinvolgere centinaia di giovani musicisti, offrendo loro un palcoscenico importante per la loro crescita e l’emozione di condividere la loro passione con il pubblico.

Il primo appuntamento è in programma martedì 22 luglio alle ore 21.00 in Sala Grande con “Kids Journey” e la Kids Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca. La formazione orchestrale più giovane della Fondazione, composta da bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, proporrà un programma che spazia dalla musica classica a quella di autori contemporanei, da Bach a Bizet alle colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams. Solisti: Emanele Lo Buglio (Tromba), Ruben Del Picchia (Trombone), Monica Luca (Violino). Si prosegue in Sala degli Stemmi con una serie di appuntamenti: il 23 luglio alle 19.00 a esibirsi saranno le giovani e talentuose arpiste Federica Scinaldi, Doriana Amenta ed Ester Messana su musiche di Händel, Mozart, Rota, Naderman e Debussy.

Sempre il 23 luglio ma alle ore 21.15 e il 24 luglio alle 19:00, scendono in campo i pianisti con una serie di recital, veri e propri laboratori di interpretazione solistica dedicati ai grandi maestri del repertorio pianistico. Ad alternarsi il 24 luglio, i pianisti Giuseppe Consiglio e Salvatore Maira, su musiche di Liszt, Chopin, Schumann ed Einaudi. Si replica il 25 luglio alle 21:15. Completano l’organico giovanile, le giovani voci della Cantoria del Teatro Massimo, formata da cantanti dai 15 e i 26 anni, dirette dal Maestro Giuseppe Ricotta con un recital in Sala degli Stemmi il 24 luglio, alle 21:15. Le formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo, e in modo particolare la Massimo Kids Orchestra e la Massimo Youth Orchestra, godono del sostegno di Cassa Depositi e Prestiti.

– foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).