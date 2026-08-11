Fondazione l’Albero della Vita e i Carabinieri insieme per una giornata all’insegna di divertimento e legalità

Una giornata speciale, all'insegna del divertimento e della legalità, ha animato il Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine

PALERMO (ITALPRESS) – Una giornata speciale, all’insegna del divertimento e della legalità, ha animato il Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine, dove i bambini del quartiere Zen di Palermo sono stati ospiti dell’Arma per trascorrere al mare un momento di spensieratezza. Tuffi, giochi in spiaggia e attività ludiche: l’iniziativa, frutto della consolidata e pluriennale collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e la Fondazione l’Albero della Vita, ha visto protagonisti circa 40 bambini e ragazzi del programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare La Soglia”, accompagnati dagli operatori della Fondazione e dai militari dell’Arma. Non un semplice evento, ma l’ennesimo tassello di un percorso condiviso che vede i Carabinieri, in particolare quelli della Stazione San Filippo Neri di Palermo, costantemente impegnati nel quartiere e che, con la loro presenza, garantiscono non solo il semplice controllo del territorio ma un impegno concreto di vicinanza e supporto alla comunità. “Da anni questa sinergia virtuosa contribuisce a tessere una rete di supporto per le famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica grazie a iniziative, come quella che abbiamo realizzato oggi, che rafforzano il legame tra istituzioni e comunità e dimostrano che l’educazione alla legalità passa anche attraverso gesti di vicinanza e umanità da parte delle autorità del territorio. Ogni anno la giornata al Lido del Carabiniere è un esempio tangibile di come la collaborazione possa costruire ponti, abbattere barriere e offrire ai più giovani la possibilità di guardare al futuro con speranza e fiducia”, sottolinea Serena Fleres, Coordinatrice del programma nazionale “Varcare la Soglia” nella sede siciliana di Fondazione l’Albero della Vita.

Il Comandante della Compagnia Palermo San Lorenzo, Maggiore Andrea Maria Ortolani, evidenzia come la giornata odierna, rappresenti il coronamento di un intenso anno di attività di doposcuola, che ha visto partecipare soprattutto i militari della locale stazione che, hanno coadiuvato, il personale della Fondazione L’Albero della Vita: “Questa fattiva collaborazione ci ha permesso di entrare in contatto con le famiglie dello Zen 2 e di costruire un rapporto di profonda fiducia con i più piccoli. Vedere la gioia dei bambini al Lido dell’Arma è bellissimo, ma il valore più grande sta nel legame che si è creato, un filo diretto che si rinnova ogni giorno quando ci incontrano nel quartiere durante i servizi di pattugliamento”.

– foto ufficio stampa Bovindo –

(ITALPRESS).