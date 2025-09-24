Flotilla, Tajani lavora a una mediazione con Israele

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta lavorando a una mediazione con il governo di Israele per permettere l'ingresso a Gaza dei beni umanitari trasportati dalla Flottilla. Sec...

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta lavorando a una mediazione con il governo di Israele per permettere l'ingresso a Gaza dei beni umanitari trasportati dalla Flottilla. Secondo quanto riferiscono fonti della Farnesina, il ministro è in contatto con il Governo di Israele e ha individuato un credibile meccanismo di mediazione, il Governo italiano sta esaminando tutte le opzioni per evitare nuove azioni offensive contro le imbarcazioni della Flottilla.

Sempre secondo fonti della Farnesina, Tajani ha sentito i ministri degli Esteri di Israele, Gideon Saar, e di Cipro, Constantinos Kombos, per verificare la possibilità di consegnare a Gaza il materiale umanitario trasportato dalla Flottilla. La Farnesina vuole evitare qualsiasi possibilità di contrasto violento nel tentativo di bloccare la Flottilla. L'Italia sta mettendo a punto un meccanismo di mediazione.

