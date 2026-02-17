Flores Heatley si carica sulle spalle il Gela: “Ho ritrovato l’entusiasmo di giocare”

Il Gela estende il divario dai playout trascinato dalle reti di Kayro Flores Heatley, che dopo il Messina ha annientato anche l’Acireale con una doppietta.

Gela. Kayro Flores Heatley è l’eroe di Gela-Acireale. Le sue reti contro i rivali, a cui si aggiunge quella allo scadere contro il Messina, hanno regalato sei punti di enorme importanza al club biancazzurro, a quattordici punti dalla zona rossa della classifica. Gli è bastato poco più di un mese per fare breccia nel cuore dei tifosi e mostrare a tutti il proprio valore, pur prendendo il posto di due attaccanti rinomati come Sarao e Mbakogu che non hanno però rispettato le aspettative che si erano create attorno a loro.

Al 59’, dopo una partita di grande sacrificio, Flores Heatley ha scartato un cioccolatino offerto da Argentati e trafitto Negri di testa. Un quarto d’ora dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha trovato la doppietta con un gol da attaccante vero, aggirando in una frazione di secondo il difensore e battendo nuovamente il portiere avversario. Il tutto davanti agli occhi di una curva stracolma di tifosi, che ha trovato in lui un nuovo beniamino.

“Evidentemente mi porta fortuna giocare sotto la curva - dichiara con emozione Kayro Flores Heatley -. Questi mesi a Gela mi hanno ridato l’entusiasmo di giocare a calcio, era qualcosa che mi mancava tanto. È sicuramente più facile con una spinta come quella che ci danno i tifosi ogni domenica e con una squadra del genere. È una rinascita per me e sono molto contento”.

Gela-Flores Heatley è un binomio che si sta rivelando particolarmente efficace e che ha fatto impazzire in pochissimo tempo i tifosi, che adesso vogliono il rinnovo del contratto dell’attaccante romano per rivederlo in biancazzurro anche l’anno prossimo.

La doppietta dell’ex Cavese è costata cara ad un’Acireale nel pieno della zona playout che, d’ora in poi, dovrà cavarsela senza Claudio Morelli, che ieri ha rassegnato le dimissioni da allenatore granata dopo il ko contro il Gela. È previsto nelle prossime ore l’annuncio del quarto allenatore in stagione sulla panchina degli etnei dopo Coppa, Pagana ed il dimissionario Morelli.