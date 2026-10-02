Finta banca e falso oro per truffare risparmiatori, maxi sequestro a Torino
TORINO (ITALPRESS) - Promettevano guadagni da sogno investendo in oro e criptovalute, ma era tutta una truffa basata sul classico "schema Ponzi". La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 1...
TORINO (ITALPRESS) - Promettevano guadagni da sogno investendo in oro e criptovalute, ma era tutta una truffa basata sul classico "schema Ponzi". La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 1,6 milioni di euro tra contanti, immobili, terreni e quote societarie ai capi di un'organizzazione criminale che ha spennato centinaia di risparmiatori in tutta Italia.
Tra il 2021 e il 2023, la banda si è servita di una rete di finti consulenti finanziari per attrarre i clienti. L'operazione faceva perno su una presunta "banca d'investimento" londinese, con sedi a Torino e in Spagna, completamente abusiva e priva delle autorizzazioni di legge.
Per conquistare la fiducia delle vittime, i truffatori mostravano perfino una piattaforma online su cui seguire i finti rendimenti e usavano i soldi dei nuovi arrivati per pagare i primi (falsi) interessi.
Dei 6 milioni di euro raccolti complessivamente, almeno 1,6 milioni sono stati incassati dai promotori del raggiro e riciclati nell'acquisto di case, terreni e aziende. Le perquisizioni dei finanzieri, che hanno coinvolto anche i comandi di Milano e Teramo, hanno portato al blocco immediato di tutti i beni riconducibili agli indagati.
IL VIDEO
- Foto: Da video Guardia di Finanza -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/finta-banca-e-falso-oro-per-truffare-risparmiatori-maxi-sequestro-a-torino/
Verificato il: 02 ottobre 2026