Finisce l'era Vittoria, il Gela cambia proprietà: ufficiale il passaggio al nuovo gruppo

Alle 17 di oggi le firme per il passaggio alla nuova Asd Gela. L'emoziopne dei nuovi soci. Il Sindaco. "Starò al fianco della nuova società".

Gela. Ora è ufficiale. Il Gela calcio passa dalla famiglia Vittoria al gruppo guidato da Maurizio Melfa, che sarà un nuovo presidente. All'ultimo appuntamento si sono presentati sia Toti Vittoria che il papà Giovanni, rappresentante legale del Gela Calcio. Questa volta tutto è avvenuto nella massima trasparenza, ovvero alla presenza di un gruppo di tifosi e dei giornalisti. Il Sindaco Terenziano di Stefano, grande mediatore di questo complicatissimo passaggio, si è collegato con l'azienda in videochiamata essendo fuori città. Il lavoraccio non è finito. Adesso, sempre entro oggi, occorre effettuare i bonifici instantanei per evitere penalizzazioni ulteriori.

Le prima parole dei protagonisti.

Maurizio Melfa:

“Fondamentale creare aggregazione. I giocatori ed i dirigenti saranno grandi lavoratori che vogliono mettere il cuore per una grande cosa. Spendereremo subito 400 mila euro tra iscrizione e debiti sportivi. Dividere il tutto sulle spalle di tutti aiuta a creare le fondamenta per costruire un bel palazzo”.



Il SIndaco Terenziano di Stefano

“Se oggi siamo in D è grazie all’impegno di Toti e della sua famiglia. Non poteva che essere che Melfa il presidente per una questione di lungimiranza e pazienza. Da sindaco e tifoso rimarrò al vostro fianco. Sono previsti altri incontri per convincere altri imprenditori e partecipanti a far parte di questa grande famiglia. “Si sta facendo un progetto sociale di risanamento e trasparenza ripartendo in particolare dal calcio”.



Toti Vittoria

"Grazie al Sindaco Di Stefano ed a Maurizio Melfa per l’aiuto al Gela Calcio, Non ci siamo mai sottratti alle firme ma ci sono stati problemi burocratici e non di soldi. Contribuirò come sponsor e per l’iscrizione in Serie D”.