Finanziamento per città estese, Lupo: "Mpa ha avuto ruolo importante"

L'Mpa sul finanziamento recuperato

Gela. Il finanziamento recuperato dall'amministrazione comunale, per oltre 400 mila euro, che alla città spettava ma era andato incontro a una sorta di tilt burocratico, è un risultato che trova il pieno assenso dell'Mpa, dato che il decreto porta la firma dell'assessore regionale Elisa Ingala, proprio in quota autonomista. “Le risorse rientrano nei 2,5 milioni destinati ai sette grandi Comuni estesi siciliani. “Gela è il secondo Comune per risorse assegnate, subito dopo Monreale. Un risultato politico dell’Mpa al governo della Regione, ottenuto grazie al lavoro dell’assessore Ingala e al riconoscimento della condizione di Gela: territorio vastissimo, frazioni, costi di gestione altissimi. Non è la soluzione al passivo disastrato del Comune, lo dico con onestà. È un sospiro. Ma è un sospiro concreto, che arriva a casa. L’assessore Ingala ha dimostrato attenzione reale: “Una boccata di ossigeno per questi enti, estesi sia per popolazione che per superficie. Le risorse saranno destinate solo a interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Strade, verde, periferie: servono fatti visibili ai cittadini. Ringrazio l’assessore Ingala e l’Mpa per questo risultato su Gela. 408mila euro sono un inizio, non l’arrivo. Gela merita di più e noi, come Mpa, continueremo a battere forte sul tavolo della Regione per ottenerlo. I cittadini hanno bisogno di fatti, non di promesse”, dice il consigliere comunale Mpa Lucia Lupo.