Finanziamenti per progetti "Metro plus", "dopo variazioni bandi per andare in gara"

Tra gli altri dovrebbe condurre a interventi per la riqualificazione di Palazzo Guttilla e per creare spazi culturali nell'ex monastero delle Benedettine

Gela. Le variazioni di bilancio approvate due settimane fa dal consiglio comunale erano finalizzate alla conferma delle somme già finanziate in favore dell'ente municipale. Sono importi che complessivamente arrivano a circa nove milioni di euro e copriranno i progetti del programma “Metro plus” per le città medie. Sempre due settimane fa, i dirigenti Antonino Collura e Simonetta Guzzardi, insieme all'assessore Valeria Caci, hanno preso parte a un incontro nazionale sul tema, per delineare gli sviluppi in essere. “Il prossimo passo sarà quello dei bandi per andare in gara con tutti i progetti – dice Collura – attualmente, il Comune di Gela è in linea con tanti altri Comuni italiani. Stiamo lavorando per andare avanti e pervenire alle gare, dopo che le variazioni di bilancio hanno permesso di confermare le somme previste”. Un iter, quello del programma “Metro plus” (seguito per l'amministrazione anche dall'assessore Romina Morselli), che tra gli altri dovrebbe condurre a interventi per la riqualificazione di Palazzo Guttilla e per creare spazi culturali nell'ex monastero delle Benedettine. Inoltre, sono stati finanziati interventi per rigenerare spazi del centro storico, a fini sociali.