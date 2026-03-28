Filcams, Pulici nella segreteria provinciale

L'assemblea della Filcams

Gela. Si è riunita nel pomeriggio di ieri l’Assemblea Generale della Filcams Cgil di Caltanissetta, un momento di confronto cruciale che ha visto la partecipazione della Segretaria Generale della Cgil di Caltanissetta, Rosanna Moncada, e della Segretaria Generale della Filcams CGIL Sicilia, Elisa Camellini. Nell'occasione è stato completato ​il nuovo assetto degli organismi dirigenti con l’elezione di Gianluca Antonio Pulici quale terzo componente della Segreteria Provinciale. Pulici vanta un'esperienza ultra quindicennale nel settore della vigilanza privata come Guardia Particolare Giurata, Rappresentante sindacale da oltre tre anni, è stato protagonista insieme al segretario generale Nuccio Corallo nell'ultimo cambio appalto che ha visto il subentro dell’istituto Cosmopol nei servizi di vigilanza armata e fiduciari presso i siti Eni. Con la sua elezione, Pulici affiancherà ufficialmente nel lavoro sindacale il Segretario Generale Nuccio Corallo e la componente di segreteria già in carica, Cinzia Bonafede. Tra i temi al centro del dibattito l’Assemblea ha analizzato l’attuale scenario nazionale, soffermandosi sull'esito del referendum che ha visto prevalere il "No" supportato dalla Cgil. Il dibattito si è poi spostato sulla vertenzialità locale, con particolare attenzione alle criticità dei cambi d'appalto e alla tutela dei diritti nei vari gruppi industriali e dei servizi attivi in provincia. ​Nelle conclusioni, Rosanna Moncada ed Elisa Camellini hanno espresso grande apprezzamento per l’effervescenza e la dinamicità del dibattito assembleare. Le Segretarie hanno richiamato l’organizzazione alla massima compattezza per affrontare le sfide dell’anno in corso: una stagione che vedrà la Cgil e tutte le sue categorie impegnate in un’azione di mobilitazione costante, sia a livello territoriale che nazionale, per la difesa della dignità del lavoro e il rafforzamento dei contratti.