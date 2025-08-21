“Fiera dell’Artigianato”: due giorni di creatività e tradizione al Belvedere

Si terrà venerdì 30 agosto dalle 18:00 alle 22:00 e sabato 31 agosto sia la mattina (10:00–13:00) che la sera (18:00–22:00).

Gela. Il Belvedere della città si prepara ad accogliere la Fiera dell’Artigianato, un appuntamento pensato per valorizzare la creatività locale e le eccellenze manuali. L’iniziativa, organizzata da FederCasalinghe/Obiettivo Famiglia Gela e Agile Gela APS con il patrocinio gratuito del Comune di Gela, si terrà venerdì 30 agosto dalle 18:00 alle 22:00 e sabato 31 agosto sia la mattina (10:00–13:00) che la sera (18:00–22:00).

La manifestazione offrirà ai visitatori un percorso tra stand e laboratori dedicati a diverse forme artistiche e artigianali: ceramica, ebanisteria, ricami, decorazioni, alta bigiotteria, borse e dipinti. Un’occasione non solo per ammirare il talento degli artigiani, ma anche per riscoprire antiche tradizioni e tecniche tramandate nel tempo.

Il suggestivo scenario del Belvedere farà da cornice a questo evento che unisce cultura, manualità e passione, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere due giornate all’insegna della bellezza e dell’originalità.

L’obiettivo è valorizzare le arti manuali e creare momenti di incontro e scambio, rafforzando il legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale.