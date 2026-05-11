Fibromialgia, Comitato e istituzioni in campo per sensibilizzare

Le iniziative previste domani

Gela. Cfu, Comune e Asp, organizzano un doppio appuntamento: banchetto all'ospedale e un convegno in Pinacoteca comunale. Un doppio appuntamento, martedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, per fare luce e mantenere l'attenzione su una patologia, la fibromialgia appunto, che colpisce il 3 per cento della popolazione, prevalentemente donne, ma con un costante aumento di diagnosi su uomini e adolescenti. Organizzato dalla sezione territoriale di Cfu-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti), con il patrocinio e il coinvolgimento del Comune e dell'Asp, il programma prevede alla mattina, dalle ore 10 alle 12, un banchetto informativo al presidio ospedaliero Vittorio Emanuele (Via Palazzi 173). Il pomeriggio, alle ore 16 (registrazione dalle 15) il convegno "Facciamo luce sulla fibromialgia", con confronto tra istituzioni, medici, associazione di pazienti. Ad aprire saranno infatti il sindaco, Terenziano Di Stefano; Paola Giudice, presidente del consiglio comunale; Filippo Franzone, Valeria Caci e Peppe Di Cristina, rispettivamente assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali, alla cultura; Floriana Cascio, presidente commissione sanità; Alfonso Cirrone Cipolla, Direttore Sanitario P.O Gela. Modera Carolina Macrì, referente Cfu-Italia per Caltanissetta, seguirà la tavola rotonda con Saverio Bonfirraro, medico di Mmg, che spiegherà l'importanza della diagnosi; Giampaolo Alario, Direttore Terapia del Dolore P.O Gela; Gaetano D'Arma, avvocato che si concentrerà su diritti e tutele dei lavoratori affetti; Floriana Murvana, fisioterapista-osteopata; Giuseppe Guastella, Medico Nutrizionista; Ester M.C Lombardo, Psicoterapeuta; Francesco Castellana, avvocato, che si concentrerà sugli aspetti legislativi. Prevista anche la testimonianza di un paziente con fibromialgia. “L'obiettivo - sintetizza Macrì - è trattare tutti i tema che afferiscono alla fibromialgia, sindrome che chiama in causa, oltre alla necessità di un pieno riconoscimento legislativo all'interno del SSN, la qualità della vita personale, relazionale, professionale”. Consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected]

Il Comitato Fibromialgici Uniti, nasce nel 2016 per volontà della Presidente, Barbara Suzzi. Con sede a Bologna (Castenaso) è ramificata pressoché in tutte le Regioni e le province d'Italia grazie all'attività di referenti di aerea. Cfu-Italia si relaziona oggi con il Legislatore e tutti i livelli istituzionali. Si avvale di un comitato medico - scientifico. Promuove e sostiene ricerche scientifiche, attraverso eventi e testi, come Fibromialgia. Promuove indagini, tra cui una - di imminente presentazione pubblica - dal titolo indicativo `Fibromialgia. Quanti siamo davvero', nata per fare un censimento nazionale, con declinazioni territoriali, ancor oggi assente. Lo studio ha permesso di intercettare un nesso, oggi allo studio, tra violenza subita e insorgere della malattia. Secondo i dati OMS, la fibromialgia colpisce il 3 per cento della popolazione complessiva. Dati che, secondo Cfu-Italia, sono in difetto. Chi ne è affetto - prevalentemente donne, ma anche uomini e bambini in età scolare - soffre di dolori muscolo-scheletrico forti e diffusi. E' orfana di farmaci specifici e prassi omogenee per la diagnosi e la cura. Nel 2023 Barbara Suzzi, la Presidente nazionale, è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno per la sensibilizzazione sulla fibromialgia.