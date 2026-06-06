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Fiamme nelle aree incolte, vanno in fumo anche rifiuti: solo ieri venti interventi dei vigili

Da circa due settimane, quotidianamente, la media degli interventi effettuati dai vigili del fuoco non scende mai al di sotto di quota dieci, con caratteristiche analoghe e in aree incolte

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2026 07:15
Fiamme nelle aree incolte, vanno in fumo anche rifiuti: solo ieri venti interventi dei vigili -
Gela
Attualità
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Gela. Le fiamme, ormai da qualche settimana, sono ritornate nelle aree incolte, soprattutto nella periferia nord, sovente trasformate in discariche abusive. Ieri, abbiamo riferito di un rogo, con una densa nube di fumo, sviluppatosi a Settefarine, in via Mendelsshon. Proprio ieri, i vigili del fuoco hanno dovuto coprire non meno di venti interventi dello stesso tipo, sul territorio. Sempre aree incolte e le fiamme non avvolgono solo le sterpaglie ma anche i rifiuti abbandonati. Da circa due settimane, quotidianamente, la media degli interventi effettuati dai vigili del fuoco non scende mai al di sotto di quota dieci, con caratteristiche analoghe e in aree incolte. La mano umana non manca ad alimentare i roghi. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha più volte rilasciato inviti pubblici ai proprietari delle aree e con relative ordinanze ha imposto di ripulirle e metterle in sicurezza. Capita che si trovino a ridosso di tante abitazioni, con tutti i rischi del caso.

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