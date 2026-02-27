FI work in progress, Falcone in città: incontri con esponenti azzurri e sostenitori

Gli stravolgimenti di queste settimane potrebbero ridefinire più di qualche confine in seno al partito

Gela. In una fase di transizione quasi traumatica per i forzisti sul territorio, a seguito della vicenda giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari il parlamentare Ars Michele Mancuso, leader indiscusso degli azzurri in provincia, è evidente che il partito cerca una ridefinizione. In giornata, è stata comunicata la nomina di un commissario, il segretario regionale Marcello Caruso. Toccherà a lui traghettare FI in provincia, almeno per i prossimi mesi. Con Mancuso ai domiciliari, il partito è rimasto privo di un coordinatore. Tanti si stanno muovendo in città, come testimoniato dall'incontro tra il segretario locale Vincenzo Cirignotta e l'ex sindaco Lucio Greco, in area falconiana ma a quanto pare pronto a rientrare a pieno regime tra gli azzurri, a differenza di quanto accaduto alla scadenza del suo mandato da primo cittadino. La mancanza di un pieno sostegno dai partiti di centrodestra non gli consentì di ripresentarsi alla prova delle urne. In serata, proprio l'europarlamentare Marco Falcone è stato in città. Ha incontrato esponenti della sua area e rappresentanti che in città lo hanno sempre sostenuto, a partire dall'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. C'era il vicesegretario azzurro Carlo Romano. All'incontro, l'ex assessore Salvatore Incardona, a sua volta spesso avvicinato agli ambienti forzisti. Sembra invece che non abbiano partecipato né il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta né il consigliere comunale Antonino Biundo. È noto a tutti che i falconiani locali non hanno mai avuto troppi legami politici con la costola del partito che si rifà a Mancuso. Gli stravolgimenti di queste settimane potrebbero ridefinire più di qualche confine in seno al partito.