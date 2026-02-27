FI sul territorio prepara il dopo Mancuso, partito affidato al segretario regionale Caruso

Il partito provinciale è stato affidato al segretario regionale Marcello Caruso

Caltanissetta. Forza Italia, probabilmente destinata a mutare "pelle" politica sul territorio, come conseguenza, diretta e indiretta, della vicenda giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari del parlamentare Ars Michele Mancuso, anzitutto sarà commissariata. Il partito provinciale è stato affidato al segretario regionale Marcello Caruso. Sarà lui a traghettare gli azzurri in un periodo di evidenti incertezze, alimentate dall'inchiesta che sta travolgendo Mancuso (che guidava FI territoriale) e il suo stretto collaboratore Lorenzo Tricoli. Si apre così un frangente di valutazioni, con Caruso che riferirà ai vertici nazionali. In città, come abbiamo indicato in giornata, il segretario locale Vincenzo Cirignotta ha avviato interlocuzioni anche con l'ex sindaco Lucio Greco, in area falconiana, nella prospettiva di un gruppo più aperto, che si rifaccia inoltre all'azione amministrativa del consigliere comunale Antonino Biundo.