FI, piena fiducia di Minardo nel gruppo locale: Cirignotta e Biundo, "avanti per la città"

Di fatto, in un contesto ancora piuttosto febbrile, Minardo conferma la piena fiducia nel segretario e nel capogruppo consiliare

Gela. Hanno ottenuto la piena fiducia, davanti al lavoro svolto in città, direttamente dal commissario regionale del partito, il parlamentare Nino Minardo. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta e il consigliere comunale del partito Antonino Biundo hanno incontrato, a Palermo, l'attuale numero uno azzurro sull'isola. Minardo ha il compito di portare avanti un gruppo che risente, notevolmente, dei recenti scandali giudiziari e che di fatto è stato azzerato in territori cruciali. Rispetto a Gela emerge il massimo interesse rispetto al lavoro condotto dal gruppo del partito. "Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi riguardanti la situazione politica e organizzativa del partito a livello provinciale, in un clima di confronto costruttivo e di piena collaborazione. L’onorevole Minardo ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un prossimo incontro a Gela, al fine di approfondire ulteriormente le questioni territoriali e rafforzare il dialogo con dirigenti, amministratori e iscritti. Si è inoltre convenuto - spiegano Cirignotta e Biundo - che Forza Italia continua a rappresentare un partito aperto, inclusivo e accogliente, nel pieno rispetto degli organi istituzionali e degli organismi di partito regolarmente costituiti, valorizzando il contributo di tutti coloro che intendono impegnarsi per la crescita e il radicamento del partito azzurro sul territorio". Di fatto, in un contesto ancora piuttosto febbrile, Minardo conferma la piena fiducia nel segretario e nel capogruppo consiliare. "L’incontro ha confermato la comune volontà di proseguire il percorso di consolidamento e rafforzamento di Forza Italia, attraverso un’azione politica fondata sull’unità, sul dialogo e sulla partecipazione", concludono Cirignotta e Biundo.