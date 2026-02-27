FI, l'ex sindaco Greco sempre più vicino: Cirignotta, "ci siamo incontrati per partito unito"

Un'adesione piena di Greco, già vicino all'area dell'europarlamentare Marco Falcone, potrebbe sbloccare nuovi innesti

Gela. In Forza Italia, le vicende che stanno toccando pesantemente il parlamentare regionale Michele Mancuso, al centro di un'inchiesta su corruzione e contributi, probabilmente faranno da punto di non ritorno, per un mutamento netto. Sta già accadendo a Caltanissetta. In città, il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta, che vuole un partito comunque aperto, ha incontrato l'ex sindaco Lucio Greco, che pur senza un ruolo attivo si è mosso nell'ultima fase di tesseramento. "L’incontro si è svolto all’insegna del dialogo costruttivo e del reciproco rispetto, con l’intento condiviso di lavorare con senso di responsabilità per un partito sempre più unito e coeso, capace di interpretare al meglio le esigenze del territorio. Nel corso del confronto - dice Cirignotta - è emersa la volontà di rafforzare l’azione politica di Forza Italia a livello locale e provinciale, promuovendo una linea comune fondata sulla collaborazione e sulla partecipazione, in un momento particolarmente delicato per il partito". A questo punto, un'adesione piena di Greco, già vicino all'area dell'europarlamentare Marco Falcone, potrebbe sbloccare nuovi innesti. "Nelle prossime settimane sarà concordato un ulteriore incontro che coinvolgerà dirigenti, iscritti e simpatizzanti, con l’obiettivo di consolidare la presenza e l’iniziativa di Forza Italia sul territorio", conclude Cirignotta.