Quotidiano di Gela

FI, l'ex sindaco Greco sempre più vicino: Cirignotta, "ci siamo incontrati per partito unito"

Un'adesione piena di Greco, già vicino all'area dell'europarlamentare Marco Falcone, potrebbe sbloccare nuovi innesti

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
27 febbraio 2026 07:59
FI, l'ex sindaco Greco sempre più vicino: Cirignotta, "ci siamo incontrati per partito unito" - Lucio Greco
Lucio Greco
Gela
Politica
Condividi

Gela. In Forza Italia, le vicende che stanno toccando pesantemente il parlamentare regionale Michele Mancuso, al centro di un'inchiesta su corruzione e contributi, probabilmente faranno da punto di non ritorno, per un mutamento netto. Sta già accadendo a Caltanissetta. In città, il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta, che vuole un partito comunque aperto, ha incontrato l'ex sindaco Lucio Greco, che pur senza un ruolo attivo si è mosso nell'ultima fase di tesseramento. "L’incontro si è svolto all’insegna del dialogo costruttivo e del reciproco rispetto, con l’intento condiviso di lavorare con senso di responsabilità per un partito sempre più unito e coeso, capace di interpretare al meglio le esigenze del territorio. Nel corso del confronto - dice Cirignotta - è emersa la volontà di rafforzare l’azione politica di Forza Italia a livello locale e provinciale, promuovendo una linea comune fondata sulla collaborazione e sulla partecipazione, in un momento particolarmente delicato per il partito". A questo punto, un'adesione piena di Greco, già vicino all'area dell'europarlamentare Marco Falcone, potrebbe sbloccare nuovi innesti. "Nelle prossime settimane sarà concordato un ulteriore incontro che coinvolgerà dirigenti, iscritti e simpatizzanti, con l’obiettivo di consolidare la presenza e l’iniziativa di Forza Italia sul territorio", conclude Cirignotta.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela