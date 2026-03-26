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FI, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato “Mia decisione autonoma”

ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo diForza Italia al Senato. E' stata convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, l'assemblea dei senatori azzurri: all'ordine del giorno le...

A cura di Redazione Redazione
26 marzo 2026 13:50
FI, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato “Mia decisione autonoma” -
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ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di

Forza Italia al Senato. E' stata convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, l'assemblea dei senatori azzurri: all'ordine del giorno le dimissioni di Gasparri e l'elezione del nuovo presidente dei senatori di Forza Italia. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato - ha detto Gasparri -. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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