Festival della Danza di Agrigento: grandi successi per l’A.S.D. Harmonylab Postural Pilates

Gela. Agrigento è stata il palcoscenico di una straordinaria giornata di sport e spettacolo in occasione del Festival della Danza, che ha ospitato una coinvolgente competizione di danza aerea e hip hop. Tra le realtà protagoniste dell’evento, spicca l’A.S.D. Harmonylab Postural Pilates, diretta da Marica Spampinato, che ha conquistato il pubblico e la giuria con performance di altissimo livello.

Le giovani atlete della scuola hanno ottenuto risultati eccellenti in diverse categorie, dimostrando talento, preparazione tecnica e grande passione.

Risultati per categoria – Danza Aerea (Cerchio):

Under 13 – categoria avanzato: 1° posto Cloe Ponzio

Under 11 – categoria principianti: 1° posto Gioia Bellia, 3° posto Carlotta Scicolone

Under 11 – categoria intermedio: 3° posto Cloe Mazzari

Under 8 – categoria intermedio: 1° posto Alice Maugeri, 4° posto Aurora Spampinato

Tessuto Aereo:

Under 8 – categoria intermedio: 1° posto Carlotta Tinnirello

Under 11 – categoria principianti: 2° posto Eter Faraci

Ottimi risultati anche nella disciplina Hip Hop, dove l’A.S.D. Harmonylab ha confermato la sua versatilità:

1° posto gruppo under 10

1° posto assolo under 7 – Eva Burgio

1° posto assolo under 10 – Aurora Spampinato

Questa competizione ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per le atlete della scuola: saranno infatti 35 le partecipanti che il prossimo marzo prenderanno parte al Campionato Regionale, con l’obiettivo di conquistare l’ammissione al Campionato Nazionale.

Soddisfazione, orgoglio e tanta voglia di continuare a crescere: con questi risultati l’A.S.D. Harmonylab Postural Pilates prosegue il suo percorso di lavoro e impegno in una disciplina affascinante e spettacolare come la danza aerea, che unisce forza, eleganza e arte