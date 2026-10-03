Festeggiamenti per i nonni dell'Ipab "Aldisio", incontro con tre consiglieri comunali

Già ieri gli ospiti aveva incontrato i volontari della Comunità di Sant'Egidio

Gela. “Festa dei nonni” all'Ipab Aldisio. La struttura di Caposoprano ha dedicato la giornata a tutti gli ospiti, con iniziative e incontri. Tra i partecipanti, i consiglieri comunali Lorena Alabiso, Lucia Lupo e Antonella Di Benedetto, che al di là del loro ruolo istituzionale hanno deciso di stare con gli anziani dell'Ipab “Aldisio”, anche per far sentire loro la vicinanza della città. Già ieri gli ospiti aveva incontrato i volontari della Comunità di Sant'Egidio.