"Festa del pane", si lavora per la due giorni di giugno

I preparativi verso la "Festa del pane"

Gela. Si svolgerà dal 26 al 28 giugno prossimi la “Festa del Pane di Gela”, un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, dell’artigianato e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Questa mattina, presso Palazzo di Città, si è svolto un incontro organizzativo promosso dall’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Gela, Filippo Franzone, alla presenza delle principali associazioni di categoria e dei soggetti coinvolti nella manifestazione. Hanno partecipato all’incontro il presidente e la vicepresidente della Confcommercio Caltanissetta Enna – delegazione di Gela, rispettivamente Carlo Cavaleri e Maria Gabriella Giudice, il presidente di Casartigiani Antonio Ruvio, i rappresentanti dell’associazione culturale Smaf l’architetto Francesco Salinitro e il responsabile del Susp, Rocco Incardona. Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti organizzativi dell’evento. Il Comune si farà carico dell’intera organizzazione, inclusi il noleggio degli stand, l’allestimento dei palchi, i servizi audio, le scenografie, gli spettacoli, i convegni, gli spazi museali, i servizi igienici, la comunicazione e tutte le autorizzazioni necessarie per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. Resteranno invece a carico degli espositori gli allestimenti interni dei singoli stand. Gli operatori interessati a partecipare alla “Festa del Pane di Gela” dovranno presentare la scheda di adesione, debitamente compilata e firmata, entro il 10 maggio 2026.

La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo email [email protected] –Settore Sviluppo Economico, oppure consegnata al protocollo generale del Comune. Le istanze di partecipazione e la relativa modulistica sono disponibili al seguente link:

https://www.comune.gela.cl.it/it/novita/page/festa-del-pane-2026-al-via-le-istanze-per-partecipare#allegati-46384420e7bc248ba93c4aaf2d0064a61c48b251

"Il pane rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra identità cittadina e della nostra storia – dichiara il presidente di Confcommercio Gela, Carlo Cavaleri – non è soltanto un alimento, ma un patrimonio gastronomico e culturale che racconta tradizioni, saperi artigianali e valori condivisi. Iniziative come la Festa del Pane sono fondamentali per tutelare e promuovere questo patrimonio, sostenendo al contempo le imprese locali e rafforzando il legame tra comunità e territorio". L’iniziativa si propone come un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue tradizioni, favorendo la partecipazione attiva delle realtà produttive locali e il coinvolgimento della cittadinanza.