Festa del Calcio Siciliano, riconoscimenti dalla LND per Cocimano, Bonaffini e Lo Bianco

Premio di miglior giocatore del campionato di Eccellenza per Cocimano, autore di 18 reti. Riconoscimento anche per Bonaffini e Lo Bianco per il prestigioso traguardo raggiunto.

Gela. La LND, in occasione della 3ª edizione della Festa del Calcio Siciliano, ha consegnato dei riconoscimenti ad alcuni membri del Gela Calcio. Turi Cocimano è stato premiato come miglior giocatore del campionato di Eccellenza 2024/25, in virtù del titolo di capocannoniere vinto, nel girone A, con la bellezza di 18 reti messe a segno, contribuendo alla promozione in Serie D. Riconoscimento anche per Alessandro Bonaffini e Aurelio Lo Bianco, rispettivamente direttore sportivo e direttore dell’area tecnica biancazzurra. “Sono riconoscimenti che appartengono a tutta la città di Gela- scrive la società sui propri canali social - e a chi non ha mai smesso di credere in questo sogno”.