Quotidiano di Gela

Fermati sulla Gela-Catania con marijuana e cocaina: condanne ridotte in appello

Secondo gli investigatori, la droga era destinata allo spaccio

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
06 giugno 2026 20:43
Fermati sulla Gela-Catania con marijuana e cocaina: condanne ridotte in appello -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Un anno fa, vennero fermati dai poliziotti mentre percorrevano, in auto, un tratto della statale Gela-Catania, proprio in direzione di Gela. Con loro, in uno zaino, avevano almeno trentotto involucri contenenti marjuana e un consistente quantitativo di cocaina. In primo grado, il gelese Angelo D'Aleo e il palermitano Giuseppe Mineo, in abbreviato, sono stati condannati a quattro anni di reclusione ciascuno. Secondo gli investigatori, la droga era destinata allo spaccio. Lo zaino pare fosse di D'Aleo che al momento del controllo consegnò subito alcune dosi di marijuana. I poliziotti, durante la perquisizione, scoprirono il resto. In appello, i giudici della Corte catanese hanno notevolmente ridotto le pene. Per D'Aleo, difeso dagli avvocati Rosario Prudenti e Tommaso Vespo, l'entità è stata definita in un anno e quattro mesi. Dieci mesi, invece, per Mineo, assistito dal legale Giusy Scrudato. La difesa dell'imputato gelese ha insistito sul punto dello spaccio di strada che ha di fatto consentito di abbassare la soglia della pena.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela