Femminicidio, Lorefice: "Uccisione Abaza spinga a rafforzare impegno contro violenza"

L'intervento del senatore Lorefice

Gela. L'omicidio della sessantaquattrenne romena Veronica Abaza è un accadimento tragico che per il senatore Pietro Lorefice deve far riflettere. "La tragica vicenda che ha sconvolto la città ci colpisce profondamente come comunità e come Paese. Il femminicidio di Veronica Abaza è un dramma che ci richiama ancora una volta a un impegno concreto e costante contro ogni forma di violenza di genere. Come cittadino gelese e rappresentante delle istituzioni, esprimo il mio dolore e la mia vicinanza alla famiglia della vittima. L’indignazione di oggi deve tradursi in azione, a tutti i livelli di una società che voglia davvero definirsi civile", spiega il parlamentare in una nota.