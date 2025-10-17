Femminicidio Abaza, amministrazione comunale si farà carico delle spese per la sepoltura di Veronica

Un femminicidio, quello ricostruito dalla procura e dai carabinieri, che ha portato all'arresto di Lucian Stan, quarantenne connazionale della vittima

Gela. L'amministrazione comunale si farà carico delle spese per le esequie e per la sepoltura della sessantaquattrenne Veronica Abaza, cittadina romena uccisa lo scorso 17 settembre in un'abitazione di via Amendola. Per questa vicenda, l'accusa di omicidio è mossa al quarantenne Lucian Stan, con il quale la donna conviveva. Un femminicidio, quello ricostruito dalla procura e dai carabinieri, che ha portato all'arresto di Stan. L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci, ha accolto la richiesta avanzata dalla figlia della donna, assistita dal legale Angelo Cafà. “Veronica potrà ricevere una sepoltura dignitosa nel cimitero di Farello, anche in una condizione di particolare vulnerabilità sociale. Le esequie saranno celebrate nel rispetto delle sue scelte religiose, fanno sapere. Le indagini sono attualmente in corso e la prossima settimana è previsto il riesame per l'indagato.