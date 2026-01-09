FdI, parte la scuola di formazione politica

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività territoriali delle province di Enna e Caltanissetta, prevede un ciclo di incontri che si svolgeranno nelle città di Enna e Gela

Gela. Prenderà il via il 23 gennaio 2026 la Scuola di Formazione Politica di FDI, un percorso strutturato rivolto ai militanti, ai simpatizzanti e a tutti coloro che, a prescindere dalle appartenenze partitiche, desiderano approfondire temi politici, istituzionali e culturali legati alla vita pubblica. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività territoriali delle province di Enna e Caltanissetta, prevede un ciclo di incontri che si svolgeranno nelle città di Enna e Gela, con la possibilità di partecipare anche a distanza per favorire la più ampia adesione. Il primo appuntamento, in programma il 23 gennaio alle ore 18:00 presso la Galleria Civica di Enna alta, sarà dedicato alla Storia della Destra italiana e aprirà ufficialmente il calendario formativo. Per partecipare è possibile contattare la referente per la provincia di Caltanissetta, Dott.ssa Sandra Bennici al numero 380 6984496 oppure inviare una mail a [email protected]. La Scuola di Formazione Politica è pensata per amministratori, giovani e non solo simpatizzanti di Fdi e rappresenta un’importante occasione di crescita e approfondimento per tutti coloro che intendono contribuire con competenza e consapevolezza alla vita politica e amministrativa del territorio.