FdI e Lega scelgono Antonio Battaglia come candidato sindaco a Termini Imerese

Antonio Battaglia, già senatore della Repubblica, è il candidato scelto da Fratelli d'Italia e Lega per Termini Imerese (Palermo)

PALERMO (ITALPRESS) – Antonio Battaglia, già senatore della Repubblica, è il candidato scelto da Fratelli d’Italia e Lega per Termini Imerese (Palermo). Lo annunciano i segretari regionali dei partiti: Luca Sbardella (FdI) e Nino Germanà (Lega). “A Termini Imerese – affermano – è stata raggiunta una sintesi politica forte e autorevole sul candidato sindaco: il senatore Antonio Battaglia. Auspichiamo che questa scelta possa rappresentare un punto di convergenza importante con gli altri partiti del centrodestra e le forze civiche protagoniste del dibattito politico a Termini Imerese”. “La scelta di Battaglia nasce da una storia chiara. Un’identità in grado di utilizzare al meglio le leve dell’interlocuzione istituzionale con il governo nazionale e regionale per il bene della città di Termini Imerese. A Termini – ancora i vertici dei tre partiti – non stiamo semplicemente indicando un candidato. Stiamo costruendo una guida, con una classe dirigente all’altezza capace di guidare la città con serietà, visione e determinazione”.

“L’unità del centrodestra è un valore irrinunciabile – concludono Sbardella e Germanà -. Un percorso che chiama a raccolta energie, competenze e passione. Un percorso aperto a tutti coloro che credono in una politica fatta di valori, coerenza e impegno reale”.

– foto di repertorio Senato –

(ITALPRESS).