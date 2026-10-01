Favignana Blue & Green 2026, al via l’Expo delle eccellenze della Sicilia Occidentale

Si terrà il 2 e 3 ottobre 2026 presso lo storico Palazzo Florio a Favignana

FAVIGNANA (ITALPRESS) – CNA Sicilia, in collaborazione con CNA Trapani, presenta “Favignana Blue & Green 2026”, l’Expo delle Filiere Produttive della Sicilia Occidentale, che si terrà il 2 e 3 ottobre 2026 presso lo storico Palazzo Florio a Favignana, con il gratuito patrocinio del Comune di Favignana.

L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – nell’ambito del progetto “Sicilia che piace – Anno 2026”, si propone come un grande contenitore dedicato alle eccellenze del territorio, unendo promozione economica, cultura, gastronomia e spettacolo. Favignana Blue & Green 2026 nasce con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, operatori economici, ristorazione, cittadini e visitatori. Due giornate intense in cui l’Expo delle imprese, le degustazioni, i business match e i cooking show si alterneranno a momenti di confronto, approfondimento e intrattenimento, per raccontare l’identità della Sicilia occidentale attraverso le sue produzioni, le competenze e la tradizione gastronomica.

Tra gli appuntamenti più significativi, spicca la presentazione del gruppo di interesse che avvierà ufficialmente l’iter per il riconoscimento delle “Busiate con il pesto alla trapanese” come STG – Specialità Tradizionale Garantita. Un momento cruciale che vedrà istituzioni, imprese, mondo della ricerca e della formazione esprimere il proprio impegno comune a sostegno di questo ambizioso traguardo, sancito da una dichiarazione di intenti.

A seguire, un Cooking Show dedicato proprio a questa preparazione simbolo, curato da Rosi Napoli, Lady Chef, Presidente dei Ristoratori CNA Trapani e Coordinatrice regionale Lady Chef Sicilia. Cuore operativo della manifestazione sarà il “Blue & Green Business Match”, il momento di networking dedicato all’incontro diretto tra le aziende espositrici e le attività commerciali dell’isola, in primis i ristoratori. Un’occasione concreta per conoscere prodotti e aziende, confrontarsi e gettare le basi per nuove collaborazioni, forniture e accordi commerciali, con l’obiettivo di generare una vera e propria filiera delle eccellenze territoriali che unisca produzione, trasformazione e ristorazione in un sistema integrato e riconoscibile.

“Favignana Blue & Green 2026 – dichiarano Filippo Scivoli e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario di CNA Sicilia – rappresenta un’occasione strategica per valorizzare il sistema produttivo siciliano e raccontare l’identità della Sicilia occidentale attraverso il legame indissolubile tra impresa, gastronomia, cultura e territorio. L’evento non si limita a dare visibilità alle nostre eccellenze: crea relazioni concrete, mette in rete produttori e ristoratori e getta le basi per una filiera integrata delle eccellenze territoriali. Il percorso verso la STG per le Busiate con il pesto alla trapanese è la dimostrazione di come, lavorando insieme, possiamo trasformare una tradizione in un valore riconosciuto a livello nazionale e internazionale”.

“Il Business Match tra le aziende espositrici e le attività commerciali dell’isola – aggiungono Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, rispettivamente presidente e segretario di CNA Trapani – è il cuore pulsante di questa manifestazione. Vogliamo che i ristoratori, primi ambasciatori del gusto siciliano, possano incontrare direttamente chi produce materie prime e trasformati di eccellenza, creando quella filiera corta e virtuosa che è la vera ricchezza del nostro territorio. Favignana Blue & Green 2026 è un’opportunità per costruire insieme un sistema produttivo più forte, coeso e competitivo”.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).