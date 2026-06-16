Fava, "da Regione sì ad ammissibilità secondo stralcio rete fognaria Manfria"

Fava ha avuto riscontri pure per il parcheggio-giardino che andrà a riqualificare un'intera zona a Scavone, nelle aree delle palazzine popolari dello Iacp

Gela. Un primo sì all'ammissibilità del progetto per il secondo stralcio della rete fognaria di Manfria arriva dagli uffici regionali. Questa mattina, l'assessore Giuseppe Fava, a Palermo, ha avuto incontri e contatti con i riferimenti del dipartimento acqua e rifiuti. "Per l'ammissibilità ci sono tutti i criteri previsti - dice il vicesindaco - adesso, sarà una commissione tecnica a valutare per dare l'assenso finale. Probabilmente, entro agosto potrebbe arrivare un via libera che aspettiamo da tempo. Siamo convinti che il nostro progetto abbia tutti i requisiti per il finanziamento, che ci permetterebbe di estendere la rete fognaria alle aree limitrofe a Manfria, dove invece i lavori sono già partiti". Fava ha avuto riscontri pure per il parcheggio-giardino che andrà a riqualificare un'intera zona a Scavone, nelle aree delle palazzine popolari dello Iacp. È un intervento che ha fortemente sostenuto. I fondi sono quelli delle compensazioni minerarie. "La prossima settimana inizierà l'istruttoria da parte dei tecnici regionali - aggiunge Fava - anche in questo caso, attendiamo riscontri ufficiali. Tutti questi iter vanno monitorati con attenzione ed è indispensabile rapportarsi con gli assessorati regionali, come stiamo facendo periodicamente".