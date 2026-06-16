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Fava, "da Regione sì ad ammissibilità secondo stralcio rete fognaria Manfria"

Fava ha avuto riscontri pure per il parcheggio-giardino che andrà a riqualificare un'intera zona a Scavone, nelle aree delle palazzine popolari dello Iacp

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
16 giugno 2026 15:15
Fava, "da Regione sì ad ammissibilità secondo stralcio rete fognaria Manfria" -
Gela
Attualità
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Gela. Un primo sì all'ammissibilità del progetto per il secondo stralcio della rete fognaria di Manfria arriva dagli uffici regionali. Questa mattina, l'assessore Giuseppe Fava, a Palermo, ha avuto incontri e contatti con i riferimenti del dipartimento acqua e rifiuti. "Per l'ammissibilità ci sono tutti i criteri previsti - dice il vicesindaco - adesso, sarà una commissione tecnica a valutare per dare l'assenso finale. Probabilmente, entro agosto potrebbe arrivare un via libera che aspettiamo da tempo. Siamo convinti che il nostro progetto abbia tutti i requisiti per il finanziamento, che ci permetterebbe di estendere la rete fognaria alle aree limitrofe a Manfria, dove invece i lavori sono già partiti". Fava ha avuto riscontri pure per il parcheggio-giardino che andrà a riqualificare un'intera zona a Scavone, nelle aree delle palazzine popolari dello Iacp. È un intervento che ha fortemente sostenuto. I fondi sono quelli delle compensazioni minerarie. "La prossima settimana inizierà l'istruttoria da parte dei tecnici regionali - aggiunge Fava - anche in questo caso, attendiamo riscontri ufficiali. Tutti questi iter vanno monitorati con attenzione ed è indispensabile rapportarsi con gli assessorati regionali, come stiamo facendo periodicamente".

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