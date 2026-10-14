Fastweb + Vodafone inaugura la sede rinnovata di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Fastweb + Vodafone ha inaugurato, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, la sede rinnovata di via Ulisse 89, a Catania. Al taglio del nastro hanno partecipato anche Silvia Cassano, Chief People Officer, e Federico Negri, Chief B2

CATANIA (ITALPRESS) – Fastweb + Vodafone ha inaugurato, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, la sede rinnovata di via Ulisse 89, a Catania. Al taglio del nastro hanno partecipato anche Silvia Cassano, Chief People Officer, e Federico Negri, Chief B2C Officer dell’azienda. L’intervento di ristrutturazione ha interessato l’edificio di 2.800 metri quadrati, realizzato nei primi anni duemila e trasformato in un ambiente di lavoro moderno, con spazi dedicati alla collaborazione, alla formazione e alla concentrazione.

La sede ospita oltre 450 persone impegnate in diversi ambiti, dall’assistenza clienti al marketing, dalle risorse umane all’IT, fino allo sviluppo della rete, all’amministrazione e alla progettazione di soluzioni per la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

L’investimento, è stato spiegato, consolida il ruolo della struttura catanese come centro di competenza per i servizi di assistenza ad alto valore destinati ai clienti e come polo di innovazione per il territorio. Il progetto è stato sviluppato attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto le dipendenti e i dipendenti nella definizione dei nuovi ambienti, raccogliendo esigenze e suggerimenti attraverso incontri e attività di co-design.

I lavori, avviati a metà luglio, si sono conclusi entro la fine di agosto. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità, con la valorizzazione della luce naturale e il recupero di materiali e arredi provenienti da altre sedi aziendali. Tra questi figurano mobili realizzati quasi trent’anni fa dall’Associazione Cometa attraverso il lavoro di ragazzi provenienti da contesti familiari difficili, che saranno accompagnati da una targa per conservarne la storia.

“Il completamento del rinnovo della storica sede di via Ulisse non è soltanto un importante investimento infrastrutturale, ma costituisce una concreta conferma del ruolo centrale della nostra città come polo d’eccellenza per l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, sottolineando anche il valore della partecipazione e della collaborazione nella realizzazione del progetto.

“La bellezza di questo progetto architetturale non è solo nel risultato, ma nel contributo dato direttamente dalle colleghe e dai colleghi che vivono quotidianamente la sede, rendendola uno spazio a cui sentono di appartenere e in cui possono esprimersi al meglio”, ha commentato Silvia Cassano.

Per Federico Negri, la sede rappresenta “un punto di riferimento per i servizi di assistenza ad alto valore dedicati ai nostri clienti”. Il rinnovo degli spazi, ha aggiunto, consente di rafforzare un presidio fondamentale per offrire un’esperienza di assistenza sempre più qualificata ed efficace.

-Foto xo1/Italpress-

(ITALPRESS).