Farello, cento nuovi loculi prefabbricati: affidati gli interventi per collocarli

L'ammontare complessivo è di poco inferiore ai 125 mila euro

Gela. Cento nuovi loculi prefabbricati nel cimitero Farello per andare incontro all'esigenza di ulteriori spazi dove collocare le salme. Gli uffici comunali del settore ambiente hanno formalizzato l'affidamento diretto alla ditta che si occuperà degli interventi. L'ammontare complessivo è di poco inferiore ai 125 mila euro. Il tema dei cimiteri è stato affrontato anche in settimana, in consiglio comunale, su interrogazione del consigliere Antonella Di Benedetto, che ha chiesto indicazioni precise all'amministrazione soprattutto in materia di manutenzioni a Farello. Attualmente, sono circa cinquanta le bare che attendono collocazione e i loculi prefabbricati, pur non essendo una soluzione strutturale, possono garantire spazi nel breve periodo. Era già stata approvata dall'assise civica la relativa varazione di bilancio per la copertura finanziaria. A Palazzo di Città, come ha riferito anche il sindaco Terenziano Di Stefano, non si esclude un progetto più di ampliamento del cimitero Farello ma i tempi sono certamente molto più lunghi.