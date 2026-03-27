"Faraci parla come civico o come esponente Mpa?", Orlando: "Sua posizione ambigua"

I segnali sono pesanti e il sindaco Di Stefano è chiamato a valutarli con molta attenzione, già da subito

Gela. A poche ore da una seduta consiliare, quella di questa sera, che si preannuncia non proprio scontata, con diversi punti importanti all'ordine del giorno, in maggioranza si vive un'atmosfera di forte difficoltà comunicativa. Ieri, il dem Gaetano Orlando, platealmente, ha lasciato l'aula consiliare, facendo venire meno il numero legale. Oggi, il civico Rosario Faraci ha invitato il Pd a riflettere sulla linea del suo capogruppo, non nuovo a iniziative plateali come quella di ieri. Orlando, mentre la dirigenza del Partito democratico per ora ha scelto un profilo basso, accusa Faraci di avere "una posizione ambigua". "Vorrei capire se parla come esponente di Una Buona Idea oppure dell'Mpa", dice il democratico. "Dovrebbe evitare di interessarsi di vicende di altri partiti - aggiunge - tra le tante stranezze di questa maggioranza, la sua è tra le posizioni più ambigue. Probabilmente, per questo motivo non riesce a comprendere le mie scelte, che sono nette e chiare". I segnali sono pesanti e il sindaco Di Stefano è chiamato a valutarli con molta attenzione, già da subito.