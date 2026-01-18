Faraci nuovo presidente dell'ordine dei commercialisti: costituito il consiglio

Il nuovo consiglio entrerà ufficialmente in carica il 23 febbraio e guiderà l’ordine nel mandato 2026-2030

Gela. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gela annuncia l’elezione dei nuovi organi istituzionali. Il nuovo consiglio entrerà ufficialmente in carica il 23 febbraio e guiderà l’ordine nel mandato 2026-2030. Alla presidenza è stata eletta la Dott.ssa Mariangela Faraci. La presidente sarà affiancata dai consiglieri Francesco Aleo, Maria Assunta Cattuto, Emanuele Gaspare Bonaventura, Giuseppe Giuliana, Grazia Maria Concetta Robilatte e Orazio Salvatore Russotto. Con l’insediamento del nuovo consiglio si chiude il mandato quadriennale del presidente uscente dott.Salvatore Sauna, che ha guidato l’ordine per due mandati consecutivi. Accanto al nuovo consiglio sono stati eletti nel comitato pari opportunità Alessandro Cannizzaro, Cinzia Tilocca, Simona Blandino e Alessia Cuvato. Giacomo Gulizzi ricoprirà il ruolo di revisore unico.