Extra costi rifiuti, municipio incassa più di 264 mila euro: emesso l'atto

L'atto conclusivo è stato finalizzato mentre in settimana il sindaco Terenziano Di Stefano, con i riferimenti del dipartimento regionale acqua e rifiuti, condurrà verifiche su altri capitoli

Gela. Oltre 264 mila euro, adesso ufficialmente incassati dal settore comunale ambiente. Si tratta di somme che sul finire dello scorso anno vennero stanziate dalla Regione per gli extra costi sostenuti nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti. A Palazzo di Città, sono stati predisposti tutti gli atti necessari per l'incasso, con gli adempimenti posti in essere dagli uffici del settore bilancio e da quelli del settore ambiente, competente in materia. Questi stanziamenti, stando alla finalità dettata dalla disciplina regionale, potrebbero fornire un supporto economico in più nel calmierare le tariffe Tari, elevate causa dissesto, o comunque finire nella programmazione di interventi che attengono al settore ambiente e al ciclo dei rifiuti. L'atto conclusivo è stato finalizzato mentre in settimana il sindaco Terenziano Di Stefano, con i riferimenti del dipartimento regionale acqua e rifiuti, condurrà verifiche su altri capitoli: dalle somme dell'ecotassa a quelle delle royalties per la presenza nel territorio comunale della discarica Timpazzo.