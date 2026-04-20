Ex mattatoio, va in concessione alla Trinacria Emergency: "Sosterrà tutti i costi"

L'affidamento è previsto per il periodo di sei anni, rinnovabile per altri sei anni

Gela. Tramontata l'ipotesi iniziale, caldeggiata da un accordo con Enimed, di trasformarlo in hub del banco alimentare, l'ex mattatoio comunale di via Generale Cascino va, in concessione gratuita, all'associazione Trinacria Emergency, che si occupa di pubblica assistenza. La giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo avanzato dall'assessore Filippo Franzone. L'associazione sosterrà tutti i costi di riqualificazione e quelli dei lavori necessari, oltre a coprire le spese per le utenze. L'ammontare dei lavori si stima non inferiore ai 60 mila euro. L'atto varato dalla giunta prevede l'affidamento di due edifici ma non dei capannoni. Trinacria Emergency dovrà presentare il progetto esecutivo e procedere entro i tempi fissati all'avvio dei lavori. La struttura comunale versa in condizioni di abbandono e incuria, soprattutto per quanto concerne l'area che si affaccia lungo via Generale Cascino. L'affidamento è previsto per il periodo di sei anni, rinnovabile per altri sei anni. Sarà messo in sicurezza anche un terzo fabbricato che fa parte della struttura complessiva. Senza un'iniziativa di questo tipo, come riporta il provvedimento ufficiale, l'ente comunale non avrebbe avuto alcuna possibilità di disporre di stanziamenti propri per i lavori, a maggior ragione in condizioni di dissesto finanziario.