Ex La Conchiglia verso la demolizione, "non ci sono condizioni per ripristino"

L'amministrazione comunale ha condotto verifiche con la Regione anche per il pontile sbarcatoio

Gela. L'ex lido "La Conchiglia" sarà demolito. I funzionari preposti dei dipartimenti regionali competenti, in giornata, hanno avuto interlocuzioni con Palazzo di Città. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato la "volontà politica" di andare avanti nel progetto per demolire la struttura, ormai in stato di abbandono e soggetta a cedimenti. "C'è una nota della soprintendenza, risalente allo scorso novembre, che esclude qualsiasi valore storico di quella struttura", dice il sindaco. I fondi per la demolizione ci sono e fanno parte del pacchetto degli stanziamenti Fsc, per circa un milione di euro. "Alla luce della riqualificazione di tutto quel tratto del lungomare, l'ex Conchiglia, nelle attuali condizioni, non ha possibilità di rimanere in quel contesto. La Regione procederà al progetto esecutivo per la demolizione", sottolinea Di Stefano. Il capitolo non è solo quello dell'ex Conchiglia. Ormai cinque anni fa, la Regione dispose stanziamenti, assai più consistenti, pure per la demolizione dell'ex pontile sbarcatoio, a sua volta in condizioni di assoluta precarietà e già crollato in più tratti. "Per il pontile - aggiunge Di Stefano - la soprintendenza indica un valore storico ma al contempo specifica che se non ci sono le condizioni tecniche per ripristinarlo, allora va demolito. Alla Regione ho ufficialmente scritto anche su questo tema. Se hanno contezza di condizioni tecniche per un ripristino, noi siamo favorevoli. Però, se non ci saranno queste condizioni allora va demolito ma salvaguardando il basolato e tutto ciò che si può salvare, con il Comune che se ne prenderà cura". Pure rispetto al pontile, sulla base dei dati in possesso degli uffici regionali, sarà difficile arrivare a un ripristino.