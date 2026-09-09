Quotidiano di Gela

Ex Ilva, Calderone “Pronti ad adeguare l’assegno di ricollocazione Cigs”

ROMA (ITALPRESS) - "Il ministero del Lavoro è attivo e attento alle ricadute occupazionali" relative all'ex Ilva. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al que...

A cura di Redazione Redazione
09 settembre 2026 17:30
Ex Ilva, Calderone “Pronti ad adeguare l’assegno di ricollocazione Cigs” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Il ministero del Lavoro è attivo e attento alle ricadute occupazionali" relative all'ex Ilva. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al question time della Camera.

"Confermo non solo la nostra attività nell'utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, ma anche e soprattutto l'impegno a riformare quegli strumenti che necessitano di un adeguamento per quelle che sono le esigenze del momento, a partire dall'Assegno di ricollocazione Cigs, che sarà ancor più efficace per quelle che sono le procedure di transizione, riqualificazione e riaccompagnamento, insieme a tutte le altre politiche attive che noi stiamo mettendo in campo", ha concluso.

(ITALPRESS)

- foto: Ipa Agency -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 09 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela