Ex bar tribunale, struttura vandalizzata e lasciata all'incuria

È stato, nel corso del tempo, vandalizzato e ciò che ancora restava all'interno è stato oggetto di furto

Gela. A pochi passi da palazzo di giustizia, versa in condizioni di totale incuria, quasi del tutto raziato dai vandali e dai ladri. L'ex bar che faceva da punto di riferimento proprio per la struttura del tribunale, oggi è un immobile, peraltro di proprietà comunale, da riprendere totalmente. È stato, nel corso del tempo, vandalizzato e ciò che ancora restava all'interno è stato oggetto di furto. Anche la porta di ingresso è stata forzata da chi si è introdotto. I vetri sono stati infranti. C'è chi ha proposto di riconvertiro a info point, a servizio del nuovo museo dei relitti greci. Va certamente riqualificato per dare dignità a una struttura che si affaccia su palazzo di giustizia.