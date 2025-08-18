Eventi in piazza delle Tre Porte: deroghe ai limiti sonori e divieti per la sicurezza

Deroga ai limiti sonori e divieto di vendita e consumo di bevande in vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse e alcolici.



Gela. In vista degli eventi in programma nel fine settimana in piazza delle Tre Porte, il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato due ordinanze mirate a garantire lo svolgimento delle manifestazioni tra festa e sicurezza.

Con il primo provvedimento è stata concessa la deroga ai limiti di emissioni sonore:

• il 21 e 22 agosto, in occasione di Mpanata Fest, la musica sarà autorizzata dalle ore 18:00 fino alle 24:00;

• il 23 agosto, in occasione del concerto dei The Kolors, l’orario si estenderà dalle 18:00 fino all’01:00.

Parallelamente, con l’ordinanza n.383, sulla base delle indicazioni della Questura, sono state adottate misure straordinarie per la sicurezza pubblica, valide dal 21 al 23 agosto, dalle ore 15:00 fino al termine degli eventi. Tra i divieti previsti:

1. vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in bottiglie di vetro o lattine, anche tramite distributori automatici;

2. vendita di bottiglie in plastica chiuse con tappo;

3. vendita di alcolici e superalcolici;

4. utilizzo dei distributori automatici per la vendita dei prodotti sopra elencati, che dovranno restare disattivati.



Misure necessarie, sottolinea il Comune, per garantire la sicurezza dei partecipanti e la serenità degli spettacoli, che richiameranno migliaia di persone nel cuore della città.