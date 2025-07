"Eventi hanno effetti positivi", D'Arma: "Non sono in contrasto con altri interventi"

Una maggiore apertura alle proposte dei cittadini, secondo l'esponente comunista, è una via da non sottovalutare

Gela. Iniziative pubbliche per la città e per il territorio hanno un impatto favorevole e si può migliorare anche in altri contesti, come riferisce il presidente locale del Pci Salvatore D'Arma. "Tutto è migliorabile ma è indiscutibile, per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, il successo della tre giorni tenutasi lo scorso fine settimana. Gratuite le critiche di chi, al solito, esprime giudizi fuori luogo. Avere momenti di festa e di aggregazione popolare non è incompatibile con la sistemazione delle strade, con la pulizia e con l'acqua erogata. C'è l'impegno per la città profuso dal sindaco. L'esperienza positiva, semmai, deve rappresentare un punto di partenza per traguardare obiettivi ancora più ambiziosi, così da attirare flussi esterni, nazionali ed esteri", dice D'Arma. Una maggiore apertura alle proposte dei cittadini, secondo l'esponente comunista, è una via da non sottovalutare. "Il turismo deve essere intrinsecamente legato agli altri settori della città. Archeologia, sport, gastronomia, ricettività, artigianato e visite guidate nel circondario. Sappiamo che il mare può essere il settore trainante, cosi' come lo sport. Occorre pensare ora per il prossimo anno. Queste schematiche indicazioni sono frutto dello sforzo progettuale di Alfio Agro', del quale abbiamo condiviso spirito e interesse per la città. Credo sia giusto un confronto per una sorta di sinergia tra progetti dell'amministrazione e contributi da parte di cittadini", conclude D'Arma.