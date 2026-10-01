Eurobirdwatch 2026 al Biviere di Gela il 3 e 4 ottobre

Torna l'Eurobirdwatch alla Riserva del Biviere di Gela: censimento degli uccelli migratori, escursioni e concorso fotografico.

Gela - Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna l'Eurobirdwatch alla Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela, l'appuntamento con il birdwatching più importante in Europa, giunto alla 34esima edizione e in programma in oltre 30 Paesi tra Europa e Asia centrale. Quest'anno è dedicato a San Francesco d'Assisi, nell'800esimo anniversario della morte, avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 ottobre.

L'evento, organizzato dalla Lipu Caltanissetta e dalla Lipu Niscemi in collaborazione con la Riserva, ha un doppio obiettivo: far conoscere il fascino degli uccelli e raccogliere dati sulle rotte migratorie di milioni di esemplari che, all'inizio dell'autunno, si spostano verso i quartieri di svernamento. Il Biviere, gestito dalla Lipu e riconosciuto come zona umida di importanza internazionale dalla convenzione di Ramsar, è una tappa fondamentale di sosta e alimentazione per decine di specie acquatiche e migratorie.

Il programma comincia sabato 3 ottobre alle 9 con l'accoglienza e la registrazione negli uffici della Riserva. Il gruppo partirà poi dal Centro Synvolum, accompagnato dagli operatori, per il censimento dell'avifauna. Domenica 4 ottobre è la giornata "Dalle colline al mare": i gruppi delle sezioni Lipu di Caltanissetta e Niscemi raggiungeranno la Riserva per osservare le specie tipiche di collina, pianura, lago e costa. Alle 9:30 è prevista l'accoglienza al centro visite, poi il censimento. È disponibile un'area picnic al coperto per il pranzo a sacco.

Per l'occasione è stato indetto anche il concorso fotografico "Eurobirdwatch Biviere di Gela", con due sezioni: "Foto artistica" e "Foto scientifica/documentaristica".

Il Biviere arriva all'appuntamento con un buon precedente: nel 2022, alla 30esima edizione, la piana di Gela si era classificata a livello nazionale tra i territori con il maggior numero di specie osservate, con rarità come spatole, mignattai, nibbi reali, fenicotteri, morette tabaccate e pollo sultano.