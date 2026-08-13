Etna rosso,bianco merletto. In mostra le opere di Serena Capizzello e Rosario Stefano Furnari

Nelle Sale del Polo Museale di Palazzo De Castellotti ad Offida in provincia di Ascoli Piceno, fino al 23 agosto prossimo è possibile visitare gratuitamente la mostra d'arte di due artisti siciliani.

Serena Capizzello che ha origini paterne di Gela ma vive a Catania da svariati anni e Rosario Stefano Furnari di Catania., sono protagonisti ad Ascoli. Nei dipinti di 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘇𝘇𝗲𝗹𝗹𝗼, tempere all'uovo dal sapore antico: merlettaie al lavoro con lo sguardo di Vermeer, maschere veneziane, nature morte con grappoli d'uva e trine bianche, ritratti che dialogano con la grande tradizione pittorica europea. Classe 1990, l'artista ha esposto ad Expo Arte Milano 2015 a cura di Vittorio Sgarbi in un evento inerente a Expo Milano. Il 2018 è l'anno della sua prima personale d'arte al Museo Emilio Greco di Catania. Ha vinto il Premio di Firenze esponendo a Palazzo Vecchio e nella sede della Regione Toscana. Con Rosario Stefano Furnari ha fatto pare della mostra prodromo dei Cento Anni della Aeronautica Militare Italiana esponendo le opere a Sigonella.

Recentemente ha realizzato il ritratto al Principe Emanuele Filiberto di Savoia

Nelle tele di 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗙𝘂𝗿𝗻𝗮𝗿𝗶, un immaginario mitologico ricco e sorprendente: teste di Poseidone con coralli e conchiglie, Bacchi coronati di grappoli d'uva, il Carnevale di Offida che si fonde con simboli e colori mediterranei.

Due linguaggi diversi, uniti da un unico filo conduttore: la bellezza, la memoria, l'incontro tra la Sicilia e le Marche.

Queste opere raccontano molto di Offida e delle merlettaie che animano il centro storico coi loro fuselli da cui nascono opere d'arte tessili. Il concetto del tempo in cui vi è una similitudine tra le merlettaie e l'uva che diventerà vino. Ma anche scorci di Offida coi suoi monumenti iconici e riconoscibili e il serpente d'oro che ispira le ricamatrici. In alcune opere c'è il picchio verde marchigiano che le antiche popolazioni italiche nell'età del bronzo consideravano un animale sacro che indicava la via da seguire alle popolazioni nomadi del territorio. Attualmente il picchio verde è il simbolo della Regione Marche.

Nelle Sale espositive si scorgono opere realizzate da Serena Capizzello che citano il Polo Museale Palazzo De Castellotti, attraverso due abiti esposti nel piano superiore del Museo. Si tratta di un abito nero coi fuselli e il famoso abito realizzato dalle maestranze merlettaie e poi indossato da Naomi Campbell.

Questa non è solo una mostra d'arte ma è Storia, Cultura, tradizioni e verità. Il comune di Offida ha redatto anche il catalogo ed è chiaro che le opere a catalogo edito hanno un valore più importante nel tempo.

La mostra occupa tutto il piano terra del Museo. Per mano di Rosario Stefano Furnari trionfa anche il famoso Carnevale con la tauromachia che ne fa del carnevale di Offida una icona riconoscibile.

Non ultimo, nelle sale trionfa anche Polifemo, opera di Furnari, che riscuote sempre molta curiosità tra i visitatori. L'artista afferma che è un elogio all' arte vinicola offidana e alla citazione della Cultura greca. Ulisse grazie alla sua conoscenza inganna Polifemo, il semidio, facendogli conoscere il vino.

Giorno 1 agosto su invito del registra Francesco Faccioli e Scilla Sticchi che han messo in scena "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare presso il Teatro Serpente Aureo patrimonio UNESCO, gli artisti Serena Capizzello e Rosario Stefano Furnari hanno esposto quattro opere nel Foyer della tribuna del teatro.

In occasione dell'evento offidano "Altrove wine fest" il 7 e 8 agosto si sono svolte due serate dedicate alle esperienze enogastroniche offidane: il Polo Museale è diventato sede di una esperienza enogastronomica.

La mostra sin dalla inaugurazione ed apertura al pubblico ha riscosso esiti positivi, registrando ben 500 visitatori solo i primi tre giorni di apertura del Museo.

La mostra sarà visitabile fino al 23 agosto.

Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,30. L'ingresso della mostra è gratuito.