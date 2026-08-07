Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli dirottati

CATANIA (ITALPRESS) - L'attività stromboliana al cratere Voragine dell'Etna si è intensificata nelle ore della notte. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etne...

CATANIA (ITALPRESS) - L'attività stromboliana al cratere Voragine dell'Etna si è intensificata nelle ore della notte. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L'attività è diventata sempre più sostenuta e frequente a partire dalle ore 19:30 di ieri, ed evolvendo a un'attività di fontana di lava. La nube eruttiva prodotta da questa attività si disperde in direzione SE.

Dal punto di vista sismico è stato osservato un repentino incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico, che ha raggiunto l'intervallo dei valori alti, mostrando una tendenza a un ulteriore incremento. L'attività infrasonica è elevata; gli eventi sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezza media e talvolta alta.

L'attività dell'Etna ha inciso sull'operatività dell'Aeroporto catanese. Diversi voli in arrivo sono stati dirottati su Palermo come i Ryanair provenienti da Roma Fiumicino (6.59), Bologna (7.47), Trieste (8.17), il volo Easyjet Europe da Napoli (7.28), Tramsavia da Amsterdam (8.33) e Delta Airline da New York (7.55) dirottato a Fiumicino.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).