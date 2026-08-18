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Etna, all’aeroporto di Catania 12 aerei in arrivo ogni ora. Nessuna restrizione in partenza

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell‘Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrisponde

A cura di Redazione Redazione
18 agosto 2026 10:23
Etna, all’aeroporto di Catania 12 aerei in arrivo ogni ora. Nessuna restrizione in partenza -
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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell‘Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Sono ripristinate le attività di volo in arrivo pari a 12 aerei ogni ora (massima capacità aeroportuale in arrivo), fino alle 18:00 di oggi 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri, comunica SAC, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, conclude la società.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 18 agosto 2026

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