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Estorsioni e attentati a Palermo, fermate 8 persone

Otto persone, su disposizione della Procura di Palermo - Direzione Nazionale Antimafia, sono state fermate dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2026 11:43
Estorsioni e attentati a Palermo, fermate 8 persone -
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PALERMO (ITALPRESS) – Otto persone, su disposizione della Procura di Palermo – Direzione Nazionale Antimafia, sono state fermate dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri, nell’ambito delle indagini finalizzate al contrasto dell’escalation criminale che, dal novembre 2025, sta colpendo il territorio del capoluogo siciliano ricadente nel mandamento mafioso di Tommaso Natale – San Lorenzo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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