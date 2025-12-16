Estorce denaro a un allevatore, 54enne arrestato nel Messinese

L'uomo deve rispondere di estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose.

MESSINA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne di Tortorici, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo e già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum. L’uomo deve rispondere di estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

L’indagato avrebbe costretto con violenze e minacce un allevatore di Castell’Umberto, nel messinese, a consegnargli mille euro per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame che gli erano stati rubati. Le indagini sono scattate lo scorso giugno, quando i carabinieri della stazione di Cesarò hanno appreso del ritrovamento dei bovini dei quali era stato denunciato lo smarrimento. La distanza tra i due Comuni, delimitati, tra l’altro, da un territorio piuttosto impervio, aveva indotto gli investigatori a ritenere improbabile l’allontanamento autonomo degli animali e ad avviare le indagini, ricostruendo la dinamica dei fatti e risalendo all’indagato.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

