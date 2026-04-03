Esplosioni a Teheran e in altre città dell’Iran, risposta missilistica su Tel Aviv

ROMA (ITALPRESS) - Continuano per il 35esimo giorno consecutivo le operazioni militari statunitensi e israeliane contro l'Iran. Nella notte tra giovedì e venerdì, il Paese è stato scosso da una serie...

ROMA (ITALPRESS) - Continuano per il 35esimo giorno consecutivo le operazioni militari statunitensi e israeliane contro l'Iran. Nella notte tra giovedì e venerdì, il Paese è stato scosso da una serie di violente esplosioni in diverse aree, mentre Teheran ha risposto lanciando missili verso Tel Aviv e il centro di Israele.

Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato di aver intercettato diversi missili lanciati dall'Iran in direzione del territorio israeliano, precisando che i sistemi di difesa aerea sono intervenuti per neutralizzare la minaccia. Al momento non sono state riportate vittime o danni significativi.

Sul fronte iraniano, forti detonazioni sono state registrate nella zona di Pardis, a nord-est di Teheran, e nella zona di Sarkheh Hessar, nella capitale, con immagini notturne che documentano gli attacchi. Esplosioni simili si sono verificate anche a Tabriz (nord-ovest), Qom (centro), Shiraz (sud) - dove si parla di multiple ondate di bombardamenti - e nella città di Behbahan, a est di Ahvaz.

Ulteriori deflagrazioni sono state segnalate nei pressi dell'aeroporto di Mashhad, con video che mostrano colonne di fumo levarsi dai siti colpiti. Colpiti anche centri di sicurezza a Chabahar, nella provincia di Sistan e Baluchestan, e sistemi di difesa aerea nel sud-ovest del Paese.

Le autorità iraniane non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale delle vittime o dei danni, mentre proseguono gli scambi di colpi tra le due parti nel quadro di un conflitto che si protrae da oltre un mese.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).