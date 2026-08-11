Esperienza al Gela, Baglione e Rozzi pronti a vestire il biancazzurro
L'ex centrocampista di Sancataldese e Acireale e l'attaccante che segnò contro il Gela sono in trattativa avanzata. Contatti con Argentati e Siino. Giovedì il test con l'Akragas
Gela. Si muove sul mercato. In silenzio ma si lavora nel Gela. Servono alcuni giocatori di esperienza ed alcuni under. Serve un secondo portiere (il giovane arrivato dalla Grecia non è stato ancora tesserato), un altro centrocampista, un esterno ed un altro attaccante. In tal senso arrivano rumors dal ritiro di Riesi. Anzi, sembrano in dirittura d’arrivo due trattative, ovvero la prima con l’attaccante Antonio Rozzi, 32 anni, originario di Roma, autore del gol proprio contro il Gela lo scorso anno al Valentino Mazzola con la Sancataldese. La seconda porta invece a Sandro Baglione, 34 anni, ex Sancataldese e Acireale, centrocampista originario di Frosinone, con esperienze a Favara, Martina, Giarre, Paternò, Formia e Licata. Due elementi di assoluta esperienza che potranno aiutare un gruppo giovane. Si parla anche di due ritorni ma non c’è ancora certezza assoluta, ovvero Cristian Argentati e Federico Siino, entrambi under.
Rientra in società anche Michele Guastella, che sarà club manager. Rivedremo dunque la sua giacca rosa a bordo campo, che sia estate che inverno, a mo' di scaramanzia.
Giovedì intanto il primo vero test stagionale contro l’Akragas a Riesi. A proposito di Riesi. Pare che la preparazione prosegua all’Undici Martiri per via dei lavori al Presti.