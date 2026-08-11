Esperienza al Gela, Baglione e Rozzi pronti a vestire il biancazzurro

L'ex centrocampista di Sancataldese e Acireale e l'attaccante che segnò contro il Gela sono in trattativa avanzata. Contatti con Argentati e Siino. Giovedì il test con l'Akragas

A cura di Redazione 11 agosto 2026 18:45

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