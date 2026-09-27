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Esordio da sogno per il Gela Basket: BimBum Rende ko per 70-60

Gli uomini di Bernardo bagnano il proprio esordio nella nuova categoria conquistando un successo che dà ulteriore morale all’intero ambiente biancazzurro.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
27 settembre 2026 20:00
Esordio da sogno per il Gela Basket: BimBum Rende ko per 70-60 -
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Gela. Buona la prima stagionale per il Gela Basket: BimBum Rende ko per 70-60 fra le mura di un PalaLivatino gremito di sostenitori che, ancora una volta, si dimostra un fattore. Gli uomini di Bernardo bagnano il proprio esordio nella nuova categoria conquistando un successo che dà ulteriore morale all’intero ambiente biancazzurro.

La squadra dimostra già affiatamento e grande cuore, fattore che ha sempre caratterizzato le squadre gelesi anche per merito del caldo pubblico locale. Il prossimo weekend il Gela Basket farà le valigie in direzione Marigliano per il secondo impegno ufficiale della propria stagione in B Interregionale.

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