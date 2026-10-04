Esordio con goleada per il Gela Calcio Women 6-1 allo Scicli

Debutto storico per il Gela Calcio Women, che ha fatto il suo esordio in Coppa con una squadra a 11, scrivendo una prima importante pagina per il calcio femminile gelese.

Gela Sul campo neutro di Santa Croce, le ragazze del Gela Calcio Women hanno affrontato lo Scicli, formazione di categoria superiore, imponendosi con un netto 6-1 al termine di una gara giocata con grande carattere, determinazione e personalità.



Un risultato significativo non soltanto per il valore della vittoria, ma soprattutto per il percorso che la società sta portando avanti con l’obiettivo di creare e sviluppare un movimento di calcio femminile a Gela. Per la prima volta, infatti, le ragazze gelesi hanno la possibilità di misurarsi nel calcio a 11 e di costruire un percorso sportivo che possa permettere loro di ambire, nel tempo, a palcoscenici e campionati sempre più importanti. Le reti sono state realizzate da Lucrezia Rizzo (4) e Maria vittoria Samperi (2).

La sfida contro lo Scicli rappresenta dunque un punto di partenza significativo. La squadra ha dimostrato di poter competere con una formazione di categoria superiore, mettendo in campo qualità e spirito di gruppo.



Il confronto non è però ancora concluso il ritorno è in programma sabato 10 ottobre, quando il Gela Calcio Women sarà chiamato a difendere il prezioso vantaggio conquistato nella gara d’andata.